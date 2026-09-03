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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью об уходе Месси из сборной Аргентины: «Придется смотреть матчи МЛС, которая мне не очень нравится. По таким игрокам, как Лионель, всегда скучаешь»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался об уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины . Нападающий «Интер Майами» объявил о завершении карьеры в национальной команде 31 августа.

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