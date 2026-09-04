Цифровой доллар захватывает Латинскую Америку

САН-ПАУЛУ (ИА Реалист). Технология, созданная для того, чтобы бросить вызов доллару, неожиданно превратилась в его главного союзника в Латинской Америке.
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