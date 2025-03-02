Премьер Польши Туск раскрыл реакцию лидеров ЕС на публичную ссору Трампа с Зеленским

Некоторые лидеры ЕС "мрачно" отреагировали на публичное унижение Зеленского в США.Ссора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставила «мрачные» эмоции и некоторых лидеров Евросоюза.
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