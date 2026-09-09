В августе 2026 года Сбер выдал ипотеку на 268,9 млрд рублей

В августе 2026 года Сбербанк выдал ипотечные кредиты на сумму 268,9 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в июле, и на 1,1% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.
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