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Регионы России

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В августе 2026 года Сбер выдал ипотеку на 268,9 млрд рублей

В августе 2026 года Сбер выдал ипотеку на 268,9 млрд рублей

В августе 2026 года Сбербанк выдал ипотечные кредиты на сумму 268,9 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в июле, и на 1,1% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

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