Spice Girls to release 'Singles Collection' compilation box sets

The Spice Girls will release "Singles Collection" compilation box sets featuring unreleased demos in honor of the group's 30th anniversary.
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