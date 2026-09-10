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Spice Girls to release 'Singles Collection' compilation box sets

The Spice Girls will release "Singles Collection" compilation box sets featuring unreleased demos in honor of the group's 30th anniversary.

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