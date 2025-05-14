«На стыке физики, математики, инженерии»: российские учёные выяснили, как хакеры могут преодолеть криптошифрование

Российские учёные из МИАН научились взламывать протокол шифрования квантовой связи. Оказалось, что применяемая банками и сетями защищённой связи криптография уязвима перед комбинированной атакой, когда хакеры задействуют сразу два способа перехвата данных.
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