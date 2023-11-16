Популярность аренды загородных домов в Ленинградской области на Новый год растет, цены выше прошлогодних

До Нового года еще полтора месяца, а в Ленинградской области забронировано уже 40% загородных домов. Средняя стоимость аренды составляет 14,2 тысячи рублей в сутки, что на 20-26% выше, чем в прошлом году.
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