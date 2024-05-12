Какой была советская Россия в 1944 году? (ФОТО)

Эти архивные кадры запечатлели как сложные моменты Великой Отечественной, так и жизнь в тылу. Благодаря мужеству фронтовых фотографов, которые прошли вместе с войсками всю войну, до нас дошли тысячи снимков военного времени.
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