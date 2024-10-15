Трамвай №12 теперь идёт до Дубровки

После того как запустили трамвай №2, у некоторых других трамваев изменились маршруты. Так, №12 теперь возит пассажиров из Восточного Измайлова до станции МЦК Дубровка, на трамвае №46 можно доехать из Метрогородка до района Нижегородский, а вот маршрут трамвая №45, который ходил от Сокольнической Заставы до платформы Калитники, и вовсе убрали.