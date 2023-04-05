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Чарлстон (WTA). Калинская, Азаренко и Жабер вышли в 3-й круг

Сетка турнира здесь. Credit One Charleston Open Чарлстон, США 3 – 9 апреля 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, грунт Второй круг Анна Калинская (Россия)  Ализе Корне (Франция) 7:6|4:6|6:2 Дата проведения 4 апреля, 23.

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