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Пакистан вызвал индийского дипломата из-за столкновения кораблей

Пакистан вызвал индийского дипломата из-за столкновения кораблей

После того, как индийская сторона выразила резкий протест в связи со столкновением пакистанского военного корабля с индийским боевым судном в Аравийском море временного поверенного в делах Индии в Исламабаде вызвал МИД Пакистана сообщает 17 сентября Hindustan Times.

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