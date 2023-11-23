Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Авдеевки и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Авдеевки и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Разведка и мотострелки благодарят наших читателей за перфоратор и набор автоинструментов компанию Ротор-М из Москвы, за домкраты, монтажную пену, саперные лопаты Дмитрия, за наборы ключей и инструментов, компрессор, пуско-зарядное и пауэрбанкифонд «Русская тройка» за тактическую медицину Андрея из Краснодара и Илью из Челябинска, за нефопам и нефопамницы«Технофронт «РусВесны» и Консерваторию Z за спецпитание для спецназа​.

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