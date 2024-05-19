330 млн рублей потратил АвтоВАЗ на работы по реновации производства, которые были проведены на майские праздники в течение двух недель корпоративного отпуска, с 28 апреля по 12 мая, говорится в официальном сообщении компании.
Модернизация АвтоВАЗа: угнаться за ростом рынка
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Модельный ряд ВАЗа можно бы наростить просторным и бюджетным ...тандемом "моей системы", со смещённым вправо местом пассжира, ТС проездок на каждый день с необходимым и достаточным набором опций.
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20 час.
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