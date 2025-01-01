Похмелье... Что делать? Сейчас все расскажем!

С Новым годом! Если ваше первое утро в наступившем 2025 году выдалось несколько туманным, «За рулем» настоятельно рекомендует освежить в памяти табличку длительности выведения из организма различных видов алкоголя, прежде чем думать о том, не сесть ли за руль.