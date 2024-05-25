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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 20 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило календарь на сезон‑2024/25. Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 20 июля 2024 года и завершится 24 мая 2025 года, матч за Суперкубок пройдет 13 июля.

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