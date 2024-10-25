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Спасатели напоминают, как правильно установить пожарный извещатель.

Спасатели напоминают, как правильно установить пожарный извещатель.

Автономные пожарные извещатели ежегодно спасают сотни жизней. АПИ устанавливаются в каждой жилой комнате, кроме ванной и кухни (это связано с возможной сработкой из-за водяного пара и дыма при приготовлении пищи).

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