Спасатели напоминают, как правильно установить пожарный извещатель.

Автономные пожарные извещатели ежегодно спасают сотни жизней. АПИ устанавливаются в каждой жилой комнате, кроме ванной и кухни (это связано с возможной сработкой из-за водяного пара и дыма при приготовлении пищи).
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