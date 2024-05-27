Российский рынок открылся снижением по индексу МосБиржи

Российский рынок открыл торги в понедельник, 27 мая, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,43%, до 3381,95 пункта, индекс РТС теряет 0,12%, до 1194,09 пункта.