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Упрощение госзакупок: что может измениться для регионов и бизнеса

Упрощение госзакупок: что может измениться для регионов и бизнеса

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателями обеих палат Федерального Собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесла в Госдуму законопроект о масштабном упрощении госзакупок.

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