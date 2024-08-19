«Лийка не в Израиле, а за стенкой», — сосед Ахеджаковой разоблачил ее местоположеине

Одно время Лия Ахеджакова была героиней всей материалов российской прессы, потому что публика была поражена высказываниями женщины, ее абсолютно ясной политической позицией и заявлениями о том, что она давно бы переехала жить в Европу если бы возраст позволил сделать это.
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