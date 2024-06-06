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Принц Уильям заявил, что Кейт Миддлтон идет на поправку

Принц Уильям заявил, что Кейт Миддлтон идет на поправку

Принц Уильям рассказал о состоянии здоровья своей жены Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Hello! 5 июня старший сын короля Великобритании появился на мероприятии, которое было организовано в память героев войны в Портсмуте.

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