Холодный ноябрь грозит Европе скачком цен из-за низких запасов газа

Главное в тезисах: Рекордно пустые хранилища: Европа входит в отопительный сезон с заполненностью ПХГ всего 72% — это исторический минимум для начала октября (средний уровень 2021–2025 годов составлял 88%), а в Германии запасы упали до 57%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым