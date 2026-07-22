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Аргументы и Факты

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Чепа: РФ не согласна с Рубио в том, что только США могут решить конфликт

Чепа: РФ не согласна с Рубио в том, что только США могут решить конфликт

Россия не согласна с утверждением госсекретаря США Марко Рубио, что США являются единственной страной, которая может решить украинский конфликт, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.

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