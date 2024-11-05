В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России.
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