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В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России.

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