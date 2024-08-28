Чему России стоит поучиться у Китая в сфере ракет средней и меньшей дальности

Н

Наталья

Вообще, России у Китая нужно очень многому поучиться!! О технологиях я уже молчу: здесь почти с нуля надо начинать ( если они захотят делиться с нами).. а вот любви к Родине и ответственности за страну - так у нас тоже почти с нуля надо начинать!!! И начинать с самых верхних (именно они ответственны за все то, что происходит в стране и за то, что происходило на протяжении 30 лет: пояснять не нужно, все все понимают, даже те, кто в этом виновен).. китайцы с недоумением и жалостью смотрят на нас нынешних и понимают, что помочь мы себе можем только сами... но мы и власть не торопимся... можем и не успеть