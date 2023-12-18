Путин берет курс на минимизацию ручного управления

МОСКВА (ИА Реалист). Федеральные власти берут курс на минимизацию ручного управления в России. Прошедшая прямая линия с президентом Владимиром Путины четко продемонстрировала, что глава государства отказывается от прежних лекал, когда многие региональные проблемы решались практически в эфире на глазах всей страны.