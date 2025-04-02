Добровольцам в Курской области присвоят статус ветерана боевых действий

Поправку к законопроекту 2 апреля рассмотрят в Госдуме Статус ветерана боевых действий получат добровольцы, которые принимают участие в боевых действиях в районах России, прилегающих к зоне проведения спецоперации, в том числе в Курской области.
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