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Царьград

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Пользователи WhatsApp под прицелом мошенников: вирус вместо фото и звонки-приманки

Пользователи WhatsApp под прицелом мошенников: вирус вместо фото и звонки-приманки

Как жители страны становятся жертвами цифровых ловушек, не подозревая об этом.Новая волна кибермошенничества стремительно накрывает пользователей WhatsApp и не щадит никого.

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