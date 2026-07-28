Тест: угадайте страну по ее столице. Ориентируетесь в современной географии?

Сможете не ошибиться?Многие столицы мира мы узнаем случайно: одни постоянно звучат в выпусках новостей, другие встречаются в книгах, фильмах или во время спортивных соревнований, третьи попадают в туристические маршруты и рассказы путешественников.
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