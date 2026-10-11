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«Фрайбург» — «Шальке». Бундеслига. Прямая трансляция: смотреть онлайн

«Фрайбург» — «Шальке». Бундеслига. Прямая трансляция: смотреть онлайн

В воскресенье, 11 октября, «Фрайбург» примет «Шальке» в матче 5-го тура чемпионата Германии.В воскресенье, 11 октября, «Фрайбург» примет «Шальке» в матче 5-го тура чемпионата Германии.

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