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ЕвстиГений: как театр «Современник» отметил 100-летие Евгения Евстигнеева

ЕвстиГений: как театр «Современник» отметил 100-летие Евгения Евстигнеева

Евгений Александрович Евстигнеев, выдающийся советский актер театра и кино, удостоенный звания народного артиста СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер ордена Ленина, один из актеров-организаторов Московского театра «Современник», — главный герой культурной жизни столицы.

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