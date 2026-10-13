ЕвстиГений: как театр «Современник» отметил 100-летие Евгения Евстигнеева

Евгений Александрович Евстигнеев, выдающийся советский актер театра и кино, удостоенный звания народного артиста СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер ордена Ленина, один из актеров-организаторов Московского театра «Современник», — главный герой культурной жизни столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Лерчек плакала от...
- ЛЛ Лерчек простили н...
- ЛЛ «В тяжелом состоя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым