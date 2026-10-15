За девять месяцев 2026 года в России продали 614 автомобилей Volvo. Относительно того же периода прошлого года показатель прибавил 42,8% – такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
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