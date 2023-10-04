Сколтех и Университет Шарджи открыли лабораторию искусственного интеллекта в биомедицинских исследованиях

Запуск лаборатории под руководством Максима Шараева, старшего преподавателя в Центре прикладного искусственного интеллекта, и Рифата Хамуди, профессора и директора Научно-инновационного центра точной медицины в Университете Шарджи, открывает новые возможности в исследовательском направлении.