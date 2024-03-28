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НАША ЛОСИНКА

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В проблемном жилом комплексе на Малыгина начал работать водопровод

Генеральный подрядчик проинформировал о начале работы холодного водоснабжения – подачи водопроводной воды на все этажи, в квартиры и нежилые помещения всех секций проблемного жилого комплекса «Малыгина, 12» в Лосиноостровском районе.

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