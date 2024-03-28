В проблемном жилом комплексе на Малыгина начал работать водопровод

Генеральный подрядчик проинформировал о начале работы холодного водоснабжения – подачи водопроводной воды на все этажи, в квартиры и нежилые помещения всех секций проблемного жилого комплекса «Малыгина, 12» в Лосиноостровском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)