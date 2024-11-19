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Киеву разрешили бить вглубь России. Чем это грозит, рассказал эксперт Коротченко

Киеву разрешили бить вглубь России. Чем это грозит, рассказал эксперт Коротченко

Игорь Коротченко перечислил последствия для Украины после ударов дальнобойными ракетами.На днях действующий лидер США Джо Байден разрешил-таки Киеву наносить удары вглубь России.

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