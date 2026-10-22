Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ, Москва, 10 июля 2025 года © Сергей Бобылев/РИА НовостиКандидатуру бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко выдвинут на должность заместителя председателя правления Сбербанка.
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