России не нужно заново придумывать стратегическую ракету средней дальности

В 2015 году предполагалось, что РВСН будут принимать на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", которая призвана заменить существующие вооружения с истекающим сроком службы.
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