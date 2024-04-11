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Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его сыновей и внуков

Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его сыновей и внуков

Президент Турции выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС после гибели его детей.Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании – об этом сообщает движение.

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