Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его сыновей и внуков

Президент Турции выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС после гибели его детей.Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании – об этом сообщает движение.
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