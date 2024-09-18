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В Киеве требуют «отдать под суд» российских энергетиков

В Киеве требуют «отдать под суд» российских энергетиков

Политнавигатор Российские энергетики внимательно изучают последствия ударов по украинской инфраструктуре, ход восстановительных работ и каждый раз создают новую дорожную карту военным для будущих атак.

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