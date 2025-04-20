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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Российский боец пощадил украинку в окопе

Появились редкие кадры: оператор дрона-камикадзе во время выполнения боевой задачи не стал наносить смертельный удар по позиции ВСУ, поняв, что перед ним женщина.

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Комментарии
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LK
Lev Kirsanov
Даже на этой войне проявляется гуманизм к врагам нашими воиными. А может зря ??? Хохлонацикам это не свойственно.
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4 час.
Сергей Долгополов
Не смотря на жестокость любой войны все таки думаю что опускаться до уровня хохложопов не стоит!
Ответить
1 час.
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