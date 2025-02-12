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Россиян предупредили о наказании за неправильно выброшенный мусор

Россиян предупредили о наказании за неправильно выброшенный мусор

За неправильную утилизацию крупногабаритного и строительного мусора россиянам грозит штраф. О наказании за ненадлежащее обращение с отходами предупредил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин в беседе с «360.

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