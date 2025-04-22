В алтайском театре драмы состоится 16-й Международный фестиваль "Солнечный бал"

На мероприятие зарегистрировались уже более 700 участников — коллективы со всей Сибири и Казахстана "Солнечный бал" / Фото: предоставлено студией танца "Лариса" / Евгения Савина 2 мая 2025 года на сцене краевого театра драмы имени Шукшина состоится 16-й Международный фестиваль "Солнечный бал".