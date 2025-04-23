Договор с Польшей о дружбе имеет огромное значение для Москвы

Господин Президент, господин Премьер-Министр, господа! Я думаю, что Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польшей, который мы только что подписали, имеет большое историческое значение.
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