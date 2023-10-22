Экономист раскрыл, как Запад помогает рублю укрепиться

Увеличение расчета в рублях за российский экспорт может укрепить нацвалюты, но важен еще один фактор, рассказал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с «Праймом».
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