Экономист раскрыл, как Запад помогает рублю укрепиться

Увеличение расчета в рублях за российский экспорт может укрепить нацвалюты, но важен еще один фактор, рассказал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с «Праймом».