Тренер Янчук об Андреевой: эффект от первого восхождения влияет на соперников

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, говоря о поражении 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой от чешки Барборы Крейчиковой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), отметил, что на соперниц россиянки влияет не столько ее уровень, сколько психологический эффект, молодость, дерзость.