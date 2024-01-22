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Тренер Янчук об Андреевой: эффект от первого восхождения влияет на соперников

Тренер Янчук об Андреевой: эффект от первого восхождения влияет на соперников

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, говоря о поражении 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой от чешки Барборы Крейчиковой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), отметил, что на соперниц россиянки влияет не столько ее уровень, сколько психологический эффект, молодость, дерзость.

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