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Царьград

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В Екатеринбургской школе будут готовить дипломатов

В Екатеринбургской школе будут готовить дипломатов

Соглашение о запуске дипломатического класса подписали на полях промышленной выставки "Иннопром-2024".

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