Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ,,СПАСИБО,, НАЦИСТСКОЙ  УБЛЮДОЧНОЙ  Окраине ,  ВСЮ СОВЕТСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ  на самолёт  ПРОДАЛИ  Китаю..!!!  ВСЁ  НАСЛ...Крупнейший в мире...
  • Maxim
    Воровать надо - меньше, быстрей бы сами создали..В Китае создали а...
  • Сергей Дмитриев
    Универсальный ответ деревенского философа на любые научные сентенции. - Оно и что-либо как и не как-либо что, оно и н...Здравоохранение в...

Грибы эноки в США угрожают здоровью людей

Грибы эноки в США угрожают здоровью людей

В США разворачивается тревожная история с грибами эноки, которые могут нести смертельную угрозу. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило об отзыве продукции компании Harvest NYC Inc из Бруклина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх