Грибы эноки в США угрожают здоровью людей

В США разворачивается тревожная история с грибами эноки, которые могут нести смертельную угрозу. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило об отзыве продукции компании Harvest NYC Inc из Бруклина.
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