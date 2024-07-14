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Курские новости

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Куряне продавали контрафактный коньяк под видом известных брендов

Куряне продавали контрафактный коньяк под видом известных брендов

Трое мужчин были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ: производство и сбыт товаров без маркировки, незаконный оборот этилового спирта, незаконное использование средств индивидуализации товаров.

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