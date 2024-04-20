Руководитель МАГАТЭ не в курсе об атаках на ЗАЭС Ирэн ОрлонскаяНа пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил свою точку зрения по важным вопросам, связанным с ядерной безопасностью.