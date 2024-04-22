Володин: у России появились все основания принять решения по зарубежным активам

США пошли на неправомерные действия, приняв решение о конфискации российских активов. Мнение о последствиях принятия соответствующего закона в Telegram-канале высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает … .
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