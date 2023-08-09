На что потратить специальный фонд от Winline? Выбирают болельщики «Спартака»

Каждый, кто болеет за «Спартак» может выбрать на что потратить специальный фонд от Winline! Больше года болельщики, выбравшие «Спартак» любимым клубом в приложении Winline, каждой ставкой пополняли фонд красно-белых.
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