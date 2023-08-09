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На что потратить специальный фонд от Winline? Выбирают болельщики «Спартака»

На что потратить специальный фонд от Winline? Выбирают болельщики «Спартака»

Каждый, кто болеет за «Спартак» может выбрать на что потратить специальный фонд от Winline!  Больше года болельщики, выбравшие «Спартак» любимым клубом в приложении Winline, каждой ставкой пополняли фонд красно-белых.

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